Депутаты Госсовета Татарии соберутся на последнюю сессию перед каникулами

Казань, , 05:45 — REGNUM

Госсовет Татарии 11 июля соберётся на своё 30-е заседание. На нём планируется рассмотреть 21 вопрос повестки, из которых десять — это региональные законопроекты. Ещё шесть пунктов повестки — федеральные законодательные инициативы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на повестку.

Данное заседание должно стать последним перед депутатскими каникулами. В следующий раз сессия пройдёт уже в сентябре. И хотя в официальной повестке вопрос истечения срока действия договора между Москвой и Казанью не числится, многие ждут, что он будет поднят в рамках заседания.

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Официальная повестка сегодняшней сессии содержит вопросы пожарной безопасности, организации регулярных перевозок пассажиров, архивного дела, порядка декларирования сведений о доходах депутатов. Последним пунктом значится доклад Кабмина РТ об изменении тарифов на услуги ЖКХ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2017 года депутаты Госсовета Татарии приняли 49 законопроектов из 81, находившегося в работе в этот период. Отклонена была только одна инициатива. Из общего количества законодательных инициатив за январь-июнь 2017 года были поданы 58. Все остальные — наследие прошлых лет. За этот период только два законопроекта были отозваны их авторами. Больше всего предложений было внесено от Кабмина РТ — 18 законопроектов. Депутаты Госсовета РТ по этому показателю находятся на втором месте — 12 инициатив. Замыкают тройку лидеров представительные органы местного самоуправления — шесть инициатив.

Больше всего изменений татарские депутаты рассмотрели для сферы местного самоуправления — 11. На втором месте финансовые вопросы — десять законодательных инициатив, а на третьем находятся вопросы социальной сферы — восемь законопроектов.

Предыдущее заседание Госсовета РТ состоялось 22 июня.

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