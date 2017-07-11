Лондон, , 05:29 — REGNUM Европарламент пригрозил наложить вето на переговоры по Brexit в случае, если Великобритания не согласится улучшить условия, при которых граждане ЕС смогут оставаться в Соединенном Королевстве после выхода из Евросоюза, пишет 10 июля Die Tagesschau.

Об этом говорится в документе, подписанном членами координационной группы Европарламента, направленного главе делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишелю Бранье.

В нем говорится о том, что парламентарии не согласны пойти на те условия, которые премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила 22 июня на заседании европейских лидеров в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, она пообещала, что для тех граждан ЕС, кто хочет остаться в стране, проблем не возникнет: они смогут получить постоянный вид на жительство.

Речь идет о трех миллионах граждан союза, которые на протяжении долгого времени живут и работают в стране и у которых уже есть семьи. Однако она отмечает, что сделать это смогут те граждане ЕС, которые прожили в Великобритании более пяти лет.

В ответ она призывает другие страны создать не менее «удобные» условия для британских граждан, проживающих в странах Евросоюза.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

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