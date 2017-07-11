Трамп: Дни ИГ* в Ираке и Сирии сочтены

Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Ирака Хайдера-аль Абади, службы безопасности станы и всех иракцев с освобождением Мосула от террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее заявление главы государства распространила пресс-служба Белого дома.

«Мы достигли огромного прогресса», — отметил американский президент, заявив, что «за последние шесть месяцев было сделано больше, чем за годы» с тех пор, как группировка начала представлять собой серьёзную угрозу.

«Победа в Мосуле — городе, где был провозглашён так называемый халифат, означает, что их дни в Ираке и Сирии сочтены», — сказал Трамп и заверил, что США продолжат добиваться полного уничтожения террористов.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о разгроме отрядов террористов в Мосуле и полном освобождении города.

Затяжная операция по освобождению города началась в октябре 2016 года и сопровождались серьёзными жертвами среди мирного населения ввиду повсеместного использования антитеррористической коалицией во главе с США тяжёлой артиллерии и авиации.

Читайте также:

ООН: В Старом городе Мосула повреждены более 5500 зданий

МИД РФ: Россия поддерживает Ирак в вопросе восстановления его суверенитета