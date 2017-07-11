Киев заявил о 64 осуждённых за поддержку ДНР и ЛНР гражданах России

Киев, , 04:37 — REGNUM Генпрокуратура Украины заявила, что за преступления против национальной безопасности и «территориальной целостности» Украины к уголовной ответственности на сегодняшний день привлечены 64 гражданина России. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«В настоящее время за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины и её территориальной целостности Главной военной прокуратурой, Службой безопасности Украины, Национальной полицией Украины привлечены к уголовной ответственности 84 иностранцы, из них 64 гражданина РФ», — говорится в сообщении.

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В ГПУ также заявили, что на стороне Донецкой и Луганской народных республик воюют иностранные граждане — «наёмники под эгидой организации United Continentale, которая исповедует в том числе пророссийскую политику».

Согласно сообщению ведомства, речь идёт о гражданах Франции, Сербии, Бразилии, Чехии, Испании. «Указанные лица систематически проходят военную подготовку на тренировочных базах в городе Ростове-на-Дону», — утверждают в ГПУ.

Напомним, 10 июля украинский замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука в интервью изданию «Апостроф» признал, что власти в Киеве не располагают чёткими юридическими доказательствами присутствия регулярной российской армии в Донбассе.

«Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии… — сказал Тука. — Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса!»

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