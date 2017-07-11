Трамп выдвинул финансиста Эйзенберга на должность посла США в Италии

Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть кандидатуру финансиста-миллиардера Льюиса Эйзенберга на должность посла Соединённых Штатов в Италии, сообщили в Белом доме.

По совместительству Эйзенберг также должен будет возглавлять дипломатическое представительство США в Сан-Марино.

В сообщении Белого дома Льюис Эйзенберг представлен как «известный американский финансист, инвестор и филантроп».

Теперь выдвинутая президентом кандидатура должна получить утверждение в Сенате.

Также сообщается, что Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру Рендела Куарлеса на должность зампредседателя Федеральной резервной системы США.

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