«Весь позитив G20 — результаты встречи Путина и Трампа»

Москва, , 03:42 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге — это размораживание контактов и создание форматов взаимодействия. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Весь позитив, который был в саммите, — это, прежде всего, результаты встречи Путина и Трампа. Это размораживание контактов, это перевод стрелок с конфронтационного курса на курс параллельный по каким-то вопросам. Это создание каких-то форматов взаимодействия: непонятно будет ли формат взаимодействия, во всяком случае, о нём договорились, по кибербезопасности, это формат взаимодействия по Украине, и самое важное решение — решение, связанное с созданием зоны мира на юго-западе Сирии», — прокомментировал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля лидеры РФ и США встретились в Гамбурге в первый день саммита G20 и пожали друг другу руки. Продлившаяся более 2 часов встреча стала одним из самых обсуждаемых событий саммита. После двусторонних переговоров Дональд Трамп заявил, что настало время двигаться вперёд к более конструктивному диалогу с Россией.