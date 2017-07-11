«США сами себя обыграли, признав, что Россия — игрок»

Москва, , 03:29 — REGNUM США сами себя обыграли, переформатировав роль России и в американском, и в мировом обществе. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал доцент МГИМО (У) МИД РФ Андрей Безруков.

«Они сами себя обыграли: со всеми этими нападками, которые идут от демократов на республиканцев, и особенно на Трампа, они сами переформатировали роль России в американском обществе и мировом обществе», — уверен эксперт.

«Помните, Обама сказал: «Региональная держава…» В клинтонском консенсусе, когда финансовая олигархия заправляла всем, и всё было стабильно, и только деньги имели значение, Россия для них была не игрок, — добавил Андрей Бузруков. — Сейчас, когда они начали атаковать Трампа и Россию одновременно, они признали, что Россия — это игрок, более того — игрок, который вдруг может играть серьёзную роль на внутриполитической арене. Поскольку мир становится всё более нестабильным, уже не деньги правят, а сила, а здесь Россия — игрок. Это произошло за последние несколько месяцев — это революция в умах».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший официальный представитель Госдепа США Джен Псаки назвала встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге самым важным дипломатическим событием лета, однако заявила, что Путин предсказуемо обыграл Трампа.