СМИ: Из России могут быть высланы 30 американских дипломатов

Москва, , 02:06 — REGNUM Власти России в качестве ответной меры на изъятие российской дипломатической собственности в США могут выслать из страны около 30 американских дипломатов. Об этом 11 июля пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в МИД России.

Также, по информации издания, российская сторона может наложить арест и на объекты американской собственности в России.

Отмечается, что к таким мерам Москву подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом уже более полугода. На состоявшихся в Гамбурге переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа этот вопрос также не был урегулирован.

«Есть предварительная договорённость о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона, — сообщил собеседник газеты. — Если и там компромисс не будет найден, нам придётся пойти на подобные меры».

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США. Одновременно с этим Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну.

Кроме этого, властями США был закрыт доступ на загородные комплексы посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Как сообщали в МИД России, данные базы использовались для отдыха дипломатов и членов их семей.

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