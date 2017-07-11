Гагаузия: социалисты и демократы сорвали чрезвычайное заседание парламента

Комрат, Молдавия, , 01:59 — REGNUM Назначенное на 10 июля чрезвычайное заседание Народного собрания Гагаузии (НСГ), на котором планировалось обсудить затягивание принятия парламентом Молдавии проектов, касающихся функционирования автономии, не состоялось по причине отсутствия кворума. Как передает корреспондент ИА REGNUM, причиной стало то, что группа депутатов от Демпартии и Партии социалистов Молдавии, включая спикера Владимира Кыссу внезапно были приглашены в Кишинев президентом Игорем Додоном и спикером молдавского парламента Андрианом Канду.

Гагаузские депутаты дважды пытались собраться для проведения чрезвычайного заседания, но кворум так и не собрался. Чрезвычайное заседание было перенесено на 18 июля.

Депутаты Сергей Чимпоеш и Георгий Лейчу заявили, что заседание было сорвано намерено. В то же время вице-спикер НСГ Александр Тарнавский призвал дождаться результатов дискуссий в Кишиневе и выразил уверенность, что «коллеги вернутся с позитивным результатом».

В пресс-службе парламента Молдавии по итогам встречи Канду с гагаузскими депутатами сообщили, что молдавский спикер заявил о наличии «политической воли для утверждения проектов, касающихся автономии». По его словам, дискуссии в депутатском корпусе Молдавии на этот счет были непростыми, но «мы близки к хорошему результату».

Депутаты Народного собрания Гагаузии «поблагодарили председателя парламента за усилия в продвижении проектов законов, разработанных в рамках [молдавско-гагаузской] рабочей группы». Председатель Народного собрания АТО Гагаузия Владимир Кысса высоко оценил тот факт, что «гагаузские депутаты рассматриваются руководством парламента как равноправные партнеры по дискуссии».

Гагаузские депутаты после поездки в Кишинев также провели брифинг. Они сообщили, что Канду пообещал им, что все три законопроекта о Гагаузии будут приняты до завершения весенне-летней сессии парламента. При это Канду заверил, что в ходе принятия законопроекты не претерпят серьезных изменений.

Президент Молдавии Игорь Додон по итогам встречи с гагаузскими депутатами также высказался за скорейшее принятие законопроектов о Гагаузии.