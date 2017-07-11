Полиция США задержала 80 протестующих в офисных зданиях Конгресса

Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Правоохранительные органы США 10 июля задержали в общей сложности 80 демонстрантов в комплексе зданий Конгресса в Вашингтоне, говорится в сообщении полиции Капитолия.

Как отмечается, в течение дня в полицию поступило более десяти сообщений о нарушении порядка в коридорах офисных зданий Сената и Палаты представителей. По прибытии на место сотрудники полиции призывали протестующих разойтись, а тех, кто отказывался выполнять требования правоохранителей, задерживали.

По сообщениям СМИ, активисты выступали против реформы системы медицинского страхования, которую планирует осуществить новая администрация США,

Напомним, нынешний президент США Дональд Трамп ещё в ходе своей предвыборной кампании обещал провести в стране новую реформу здравоохранения взамен реформы Obamacare, проводившейся его предшественником Бараком Обамой.

Между тем, в связи со сложностями в Конгрессе, Obamacare до сих пор действует. Голосовать за новую реформу отказался целый ряд сенаторов-республиканцев, при том, что против неё выступают также все представители демократов.

В конце июня Дональд Трамп, комментируя ситуацию в Конгрессе, впервые не исключил, что предлагаемая им реформа здравоохранения может не состояться.