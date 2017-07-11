Госдеп США назвал освобождение Мосула «решающей вехой» в борьбе против ИГ*

Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Госсекретарь США Рекс Тиллерсон от имени президента Дональда Трампа и американского народа премьер-министра Ирана Хайдера-аль Абади и народ страны с освобождением Мосула от террористов. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Госдепартамента США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это решающая веха в глобальной борьбе против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и это подчеркивает успешность международных усилий во главе с иракскими службами безопасности», — заявил Рекс Тиллерсон.

Он также отметил, что «под руководством Ирака Соединённые Штаты и партнёры по коалиции продолжат тесное взаимодействие с ООН в целх стабилизации освобождённых районов по всей территории Мосула, поддерживая возвращение перемещённых лиц в свои дома».

При этом Тиллерсон подчеркнул, что для полной победы над террористической группировкой «предстоит ещё много работы». «Международная коалиция продолжит поддерживать наших иракских партнёров, чтобы гарантировать, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ) будет побеждена там, где она ещё продолжает действовать в Ираке», — говорится в заявлении.

Напомним, 9 июля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о разгроме отрядов террористов в Мосуле и полном освобождении города.

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