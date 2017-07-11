Находящихся на Украине граждан РФ обяжут уведомлять о своих перемещениях

Киев, , 00:40 — REGNUM Власти Украины намерены обязать российских граждан, находящихся на территории страны, уведомлять соответствующие органы о своих перемещениях, сообщил 10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Вводится — соответствующее поручение СНБО сегодня дал — требование об обязательной регистрации граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины в месте их временного проживания, а также вводится необходимость подачи информации относительно перемещения по территории Украины», — приводит заявление Турчинова телеканал НТВ.

По словам секретаря СНБО, такое решение принято «исключительно из соображений национальной безопасности». Необходимые поручения направлены в МИД, правительство, МВД, Государственную миграционную службу и Госпогранслужбу Украины, уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Украина намерена ввести с 1 января 2018 года предварительную электронную регистрацию для российских граждан. «Гражданин РФ, который имеет желание прибыть на Украину, должен предварительно быть зарегистрирован, и предоставить в МИД необходимые данные», — сообщил Александр Турчинов.

Кроме этого, планируется ввести биометрический контроль на государственной границе. Украинские пограничники должны будут снимать с въезжающих биометрические данные, включая отпечатки пальцев и цифровую фотографию.

Напомним, что в Киеве последнее время активно обсуждается идея отмены безвизового режима с Россией. Главы МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в случае введения украинской стороной виз для граждан РФ Москва будет действовать аналогичным образом.

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