Посольство РФ поддержало запрет установки памятника Чуркину в Сребренице

Баня Лука, Босния и Герцеговина, , 00:13 — REGNUM Посольство России поддержало решение властей города Сребреницы в Республике Сербской (Босния и Герцеговина) отказать инициативной группе граждан в установке мемориала бывшему постпреду России при ООН Виталию Чуркину. Об этом сообщил мэр Сребреницы Младен Груичич в интервью телеканалу Н1.

Комментируя отказ дать разрешение на установку мемориала, мэр отметил, что главной целью было не допустить роста напряжённости среди населения и избежать негативных реакций и инцидентов.

«Такую оценку я дал и получил поддержку от посольства России, которое поддержало меня и сказало, что делать это в Сребренице неразумно», — добавил Груичич.

Напомним, с предложением об установке мемориала в местный парламент в марте 2017 года обращались представители гражданского движения «Восточная альтернатива». Как заявлял тогда председатель движения Войин Павлович, мемориал должен стать выражением благодарности Виталию Чуркину за то, что он голосовал против принятия в Совете безопасности ООН резолюции, трактующей события в Сребренице в 1995 году как «геноцид» со стороны сербов.

«Чуркин на своём посту способствовал сохранению мира и стабильности в Боснии и Герцеговине, распространению правды о войне в БиГ и разрушению западных стереотипов о том, что вся вина за войну и страдания лежит исключительно на сербах», — отмечал Павлович.

Рассмотрев обращение, депутаты постановили, что на площади в Сребренице не может быть установлено никакого монумента. Позднее же было объявлено о решении установить его в городском парке, открытие было намечено на 8 июля. Между тем, незадолго до этого мэр Сребреницы заявил журналистам, что муниципалитет не даёт разрешения на установку, так как мемориал «будет способствовать повышению напряжённости разногласиям среди населения».

В то же время, президент Республики Сербской Милорад Додик в конце июня посмертно наградил Виталия Чуркина Орденом флага Республики Сербской «за работу и выдающиеся заслуги в деле послевоенного развития Республики ербской, за укрепление мира и международного сотрудничества и за развитие политических и дружеских отношений Республики Сербской с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года Россия заблокировала в Совбезе ООН подготовленный Великобританией в соавторстве с США проект резолюции, посвященной 20-летию событий в Сребренице. В вынесенном на рассмотрение проекте предлагалось осудить и классифицировать как «геноцид» убийство боснийских мусульман в Сребренице в июле 1995 года.

По мнению российской стороны, принятие резолюции, которая была «выдержана абсолютно в антисербском ключе», спровоцировало бы дополнительные межэтнические трения на Балканах вместо того, чтобы способствовать примирению всех народов, которые там проживают.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке от сердечного приступа.