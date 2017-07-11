Белый дом: Совместная группа по кибербезопасности с Путиным не обсуждалась

Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи в Гамбурге на саммите G20 не обсуждали вопросы организации совместной рабочей группы по борьбе с киберугрозами, заявила 10 июля журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, обсуждение киберугроз было частью дискуссии в ходе этой встречи.

Сара Сандерс выразила полную уверенность в том, что Россия является источником киберугрозы, но, по уже сложившейся традиции, так и не сообщила, на чём базируется эта уверенность.

При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома подчеркнула необходимость ведения диалога с оппонентами.

По её словам, у глав государств была простая дискуссия по угрозам в области киберпространства и вариантам их решения.

«Я не думаю, что обсуждались конкретные детали», — заявила официальный представитель Белого дома.

Напомним, ранее ряд СМИ, ссылаясь на неофициальный источник в МИД РФ, сообщили, что президент США Дональд Трамп полностью согласился создать совместную с Россией рабочую группу по кибербезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп говорили в Гамбурге о возможности создания группы по кибербезопасности, но обещаний друг другу не давали.

«О возможности создания такой группы действительно шла речь. Будет она создана или нет — это покажет время», — уточнил Дмитрий Песков.

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