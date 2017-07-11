Минобороны РФ: Задержанный на Украине Виктор Агеев не был контрактником

Москва, , 23:25 — REGNUM Российский гражданин Виктор Агеев, задержанный ранее на востоке Украины, проходил службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации и в 2016 году уволился в запас, после чего больше не имел отношения к российской армии. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Напомним, в конце июня украинские СМИ сообщили, что на оккупированной территории Луганской Народной Республики украинские силовики захватили российского военнослужащего.

Украинская сторона утверждала, что захваченный Виктор Агеев якобы является российским контрактником.

Командование ЮВО отмечает, что войсковой части, о которой говорил Виктор Агеев в интервью украинскому телеканалу, в Новочеркасске нет, она находится в совершенно другом городе.

«Соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с Агеевым подписывать контракт. Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского военнослужащего», — сказано в заявлении пресс-службы ЮВО.

Российские военные считают, что «забывчивость» Агеева объясняется тем, после увольнения в запас весной 2016 года он «больше не имел к военной службе никакого отношения».

В распространённых Киевом материалах утверждается, что Агеев подписал контракт с Вооружёнными силами России за четыре дня, что в принципе не возможно.

«Поступлению на военную службу по контракту предшествует длительная, более одного месяца, процедура подачи заявления, оформления документов на существующих пунктах отбора, проведения тестирования и последующей переподготовки в учебных центрах», — сказано в сообщении пресс-службы ЮВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что активно занимается судьбой задержанного на Украине Виктора Агеева.