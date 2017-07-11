В Таджикистане считают «естественным» охлаждение отношений с Ираном

Душанбе, , 23:02 — REGNUM Удовлетворительными назвали отношения между Таджикистаном и Ираном в Центре стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана, пишет сегодня, 10 июля, ИА «Азия-Плюс».

"Не сказал бы, что у нас плохие отношения с Ираном. Не скажу отличные. Но отношения у нас в достаточной мере удовлетворительные. Острых проблемных конфликтов не существует», — заявил на пресс-конференции в Душанбе заместитель директора ЦСИ Сайфулло Сафаров.

По его словам, спад во взаимоотношениях между странами — явление естественное.

«После слишком хороших отношений между государствами обычно наступает некоторый спад», — пояснил Сафаров.

Напомним, что в конце июня 2017 года стало известно о том, что посольство Ирана в закрыло два своих представительства в административном центре Согдийской области Таджикистана. По некоторым данным, инициатива исходит от принимающей стороны.

Стоит отметить, что о резком ухудшении отношений двух персоязычных стран заговорили в конце 2015 года: после того, как глава Партии исламского возрождения Мухиддин Кабири был приглашен на конференцию «Исламское единство» в Тегеране. К тому времени его партия на родине уже была объявлена террористической организацией, а он сам — объявлен в международный розыск.

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