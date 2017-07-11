СМИ: Хейли представит проект резолюции по КНДР в амбициозно короткие сроки

Нью-Йорк, США, , 22:50 — REGNUM В течение ближайших недель представитель США в ООН Никки Хейли предоставит на голосование проект резолюции о введении более строгих санкций в отношении КНДР в связи с недавними испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты, 10 июля сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

На прошлой неделе Хейли рассказала некоторым дипломатам ООН, что США намерены ответить на запуск северокорейской баллистической ракеты в амбициозно короткие сроки. В представительстве США при ООН отказались прокомментировать информацию о заявлениях Хейли.

Дипломаты Совета Безопасности ООН выразили сомнение в том, что проект резолюции может быть вынесен на голосование в такой короткий срок.

Напомним, после ядерного испытания КНДР в сентябре 2016 года, когда должность президента США занимал Барак Обама, Совету Безопасности ООН потребовалось три месяца, чтобы согласовать проект резолюции об усилении санкций.

Руководство США ранее заявило, что 4 июля в КНДР прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, которая по некоторым оценкам способна достичь Аляски.

Позднее РФ предоставила данные оборонного ведомства России, согласно которым 4 июля Северная Корея провела испытания баллистической ракеты средней дальности, а не межконтинентальной.

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