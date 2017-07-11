«Чтобы победить, Трамп должен кричать «Держи вора!» громче всех»

Лондон, , 22:40 — REGNUM «Ничего неожиданного в желании вновь побить уже сдувшуюся боксерскую грушу нет, — считает корреспондент британской The Independent Хлое Фаранд. — Многие наблюдатели тут же обратили внимание на то, что твиты Трампа с обвинениями Коми появились сразу после того, как в прессе была обнародована информация о контактах зятя и сына нынешнего президента с российским адвокатом, связанным с Кремлем».

По мнению автора, «кто громче всех будет кричать: «Держи вора!», тот и победит в этом соревновании компроматов».

«Коми рассказал, что владеет информацией о контактах Джареда Кушнера, Дональда Трампа-младшего и бывшего руководителя избирательной кампании Трампа-старшего Пола Манафорта с российским юристом, имеющим связи на самом верху российского истеблишмента и обладавшим сведениями, которые могли бы опорочить Хиллари Клинтон. Эта новость выглядела особенно плохо для американского президента, которого и без того нещадно критиковали дома за проигранную встречу с Владимиром Путиным в Гамбурге. Кто-то должен поверить в то, что Трамп вспомнил о Коми случайно?» — задается вопросом Фаранд.

Напомним, что Джеймс Коми, будучи директором ФБР расследовал взлом сервера Демократической партии США и утечку писем из персональной почты Хилари Клинтон, на основании этого последняя обвинила руководителя спецслужбы виновником ее поражения на выборах. Дональд Трамп, уже вступив в должность главы Белого Дома, счел следственные действия Коми в отношении кандидата от демократов недостаточно эффективными. Президент заявил, что директор ФБР «узурпировал власть генпрокурора, посчитав, что дело против Клинтон должно быть завершено без уголовного преследования», и отправил проштрафившегося чиновника в отставку, отметив, что тот «неспособен эффективно руководить ведомством». Впоследствии экс-директор ФБР был приглашен на заседание Сенатской комиссии по разведке, где отвечал на вопросы, касавшиеся возможных «кремлевских связей» Дональда Трампа, но фактов, на основании которых президента можно было бы подвергнуть импичменту, не представил.

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