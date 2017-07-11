Порошенко выделил деньги на танки, ракетный щит и военный завод

Киев, , 22:44 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) инициирует выделение 1,4 млрд гривен (53,8 млн долл) на строительство завода по изготовлению боеприпасов. Об этом 10 июля на заседании СНБОУ заявил президент Украины Пётр Порошенко, передает ИА REGNUM.

«Мы приняли решение направить значительную часть средств от перевыполнения бюджета на сектор обороны и безопасности. На сегодняшний день для нас строительство Вооруженных сил, других правоохранительных органов чрезвычайно важно. Уверен, что это отвечает нашим приоритетам по обеспечению обороны нашего государства. Хочу привести несколько примеров использования бюджетных средств, которые будут направлены Министерством обороны. Позиция первая — мной внесено предложение по строительству завода по выработке боеприпасов с внедрением новейших технологий, в полном соответствии со стандартами НАТО. Это обеспечит совместимость выпускаемых боеприпасов по основным калибрам. Предлагается выделить финансовый ресурс в размере 1 млрд 400 млн грн. Отмечаю, это даст возможность не просто складывать боеприпасы, а обеспечить изготовление боеприпасов из собственного отечественного сырья», — сказал Порошенко.

Он заявил, что Украина потеряла свои производственные мощности военно-промышленного комплекса в Донбассе.

«Мы должны восстановить те мощности, которые были в Украине до начала «оккупации РФ». Я ставлю эту позицию как один из первых приоритетов», — сказал Порошенко.

Президент Украины анонсировал закупку современных украинских танков и ракет.

«Вторая позиция — закупка современных вооружений и боевой техники. Планируется выделить на эти цели 1 млрд 600 млн грн (61 млн долл). В том числе будет налажено производство современной бронетехники, включая танки «Оплот», налаживание производства современных ракетных комплексов «Ольха» и других позиций, которые позволят нам значительно улучшить и усилить возможности наших ВС», — пояснил Порошенко.

По его словам, Украина выделила 1 млрд гривен (38 млн долл) на строительство и обустройство мест размещения военнослужащих в пунктах постоянной дислокации. Порошенко также отметил, что на службу по контракту в ряды Вооруженные силы Украины поступили 90 тыс. человек.

«У нас сейчас более 90 тыс. человек, заключивших контракт с Вооруженными силами. Сегодня мы по факту имеем 100% тех, кто находится в зоне «АТО», военнослужащих на контрактной основе», — пояснил президент Украины.

Напомним, в 2016—2017 гг. Украина провела испытания ракетного комплекса «Ольха» (украинский ракетный щит), разработанного Конструкторским бюро «Луч» (Киев). Его создание профинансировали Объединенные Арабские Эмираты. По данным КБ, комплекс превосходит «Точку-У» (максимальная дальность поражения 120 км). Отмечается, что все составляющие для производства «Ольхи» — местного производства, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть.

«Одна из особенностей — система управления ракетой, она предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета способна нести различные боевые части в зависимости от назначения», — сообщало СНБО.

Как сообщало ИА REGNUM, за два года завод им. Малышева (Харьков, Украина) разработал и запустил в серию танк пятого поколения «Оплот». В 2017 году Украина завершает выполнение контракта на поставку 49 танков «Оплот» в Таиланд. В апреле 2017 года посол Пакистана Атар Аббас заявил о готовности Пакистана закупить на Украине 100 танков «Оплот».

"Сегодня на завершающей стадии тестирования и оценки находится соглашение о закупке украинского боевого танка «Оплот». И в случае его подписания Пакистан закупит на харьковском предприятии более 100 единиц данной техники», — сказал Аббас.