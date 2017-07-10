МИД РФ: Россия поддерживает Ирак в вопросе восстановления его суверенитета

Москва, , 22:02 — REGNUM Россия поддерживает правительство Ирака в его стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность страны, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Руководство России поддерживает намерения иракских властей восстановить суверенитет и территориальную целостность Ирака. МИД РФ выражает уверенность в том, что углубление процесса межиракского национального примирения с соблюдением прав и стремлений всех этнических и конфессиональных групп закрепит успехи борьбы с терроризмом.

МИД России отмечает, что победа над формированиями «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле была обусловлена мужеством и стойкостью иракской армии, ополченцев и курдских отрядов.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, освобождение Мосула стало «сокрушительным ударом» по террористической группировке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

МИД России считает, что это открывает путь к ликвидации террористического присутствия на всей территории Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о разгроме отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле и полном освобождении города.

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