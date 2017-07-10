Киев признал, что у него нет доказательств присутствия войск РФ в Донбассе

Киев, , 21:51 — REGNUM Украинские власти не располагают чёткими юридическими доказательствами присутствия в Донбассе регулярной российской армии. Об этом сегодня, 10 июля, заявил в интервью изданию «Апостроф» заместитель министра по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

«Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — прямо сказал Тука.

Он напомнил, что это было подтверждено недавним решением Международного суда ООН в Гааге.

«Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им», — добавил заместитель министра.

Напомним, с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе Украина утверждает, что на стороне Донецкой и Луганской Народных Республик сражаются регулярные российские войска.

В особо горячие периоды боевых действий украинские СМИ пестрели сообщениями о якобы движущихся в Донбасс колоннах российских танков и бронетранспортеров.

На деле, российские регулярные части никогда не входили на территорию Донбасса. Это подтверждали сами украинские военные, которые совместно с российскими проводили инспекции в приграничных с Донбассом российских регионах.

Западные спецслужбы, в частности французские, также открыто заявляли, что российских военных в Донбассе не было и нет.