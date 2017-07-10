«Впервые наши переговоры позитивно отразились на Ближнем Востоке»

Москва, , 21:44 — REGNUM Соглашение по зоне деэскалации на юго-западе Сирии, которое было достигнуто в ходе переговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, является серьёзным достижением, которое позволит решать гуманитарные вопросы в регионе и при этом не ставит препятствий для борьбы с террористическими группами. Об этом 10 июля заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Это очень важный результат, который, кстати, оценили не только в Европе, не только в Штатах или в России. Его очень оценили на Ближнем Востоке, что тоже немаловажно. По сути, это первый пример, когда российско-американские договорённости позитивно влияют на развитие ситуации на Ближнем Востоке», — заявил Железняк.

с большей эффективностью противостоять ИГИЛ (запрещенная в РФ организация)

По его словам, решение по зоне деэскалации даст возможность сирийской армии перебрасывать подразделения в проблемные регионы на север и на северо-восток, что позволит с «».

Депутат подчеркнул, что зона деэскалации предполагает запрет на применение авиации. Американцы неоднократно призывали к подобным запретам ради того, чтобы уравнять позиции поддерживаемых ими повстанцев, которые авиацией не владеют, и сил Башара Асада. Однако делать из этого вывод о том, что Россия пошла на уступку, нельзя, считает Железняк.

«Я напомню, что по трём зонам у нас были трёхсторонние договорённости с Ираном и Турцией, и Сирия (Дамаск — прим. ИА REGNUM ) подтвердила эти зоны деэскалации в других частях страны. Но на юго-западе, где действительно было очень сильно влияние и американское, и иорданское, невозможно было без этих стран договориться о зоне деэскалации. В Гамбурге это удалось сделать. Есть прямое подтверждение со стороны Иордании, и это перемирие уже действует», — указал он.

«Очень хорошо, что там не стреляют, не летают самолёты. Это позволяет сейчас там решать гуманитарные вопросы, а не военные. А когда мы говорим об активном применении авиации, тяжёлых вооружений — всё это касается нефте‑ и газоресурсных районов в Сирии, где как раз и пытаются цепляться ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические формирования за каждый клочок земли, потому что для них это кормовая база их преступной деятельности. И там достаточно активно применяется и наша авиация, и западная коалиция там тоже достаточно активно работает», — подчеркнул Железняк.

Напомним, что в ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 7 июля лидерам государств удалось договориться о деэскалации на юго-западе Сирии — в районах Дэра, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне с 9 июля действует режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени.