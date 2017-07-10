Путин обсудил с Мадуро по телефону ситуацию в Венесуэле

Москва, , 21:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Каракаса. В ходе переговоров лидеры двух стран обменялись мнениями по ряду практических вопросов российско-венесуэльского сотрудничества, в частности, обсудили реализацию взаимовыгодных совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе.

Кроме того, Мадуро проинформировал Путина об усилиях правительства Венесуэлы по нормализации внутриполитической обстановки в стране.

Напомним, в июне 2017 года Мадуро сообщил, что ходе телефонного разговора с Путиным договорился о ежемесячных поставках зерна в Венесуэлу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2017 года в Венесуэле почти непрерывно продолжаются митинги и демонстрации в поддержку и против правительства президента Николаса Мадуро, которые нередко приводят к столкновениям между наиболее агрессивно настроенными участниками маршей и силами охраны правопорядка.

По данным Генеральной прокуратуры Венесуэлы, за это время в ходе протестов погиб уже 91 человек, около тысячи получили ранения.

30 июля в стране пройдут выборы членов Учредительного собрания, созванного президентом Мадуро для реформирования Конституции. Между тем оппозиция, отказавшись участвовать в конституционном процессе, на 16 июля назначила свой альтернативный всенародный референдум.