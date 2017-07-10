«США своими санкциями стремятся убить Nord Stream 2»

Лондон, , 21:12 — REGNUM «Европейские энергетические компании требуют от Вашингтона прекратить угрожать санкциями проекту строительства газопровода в Европу, осуществляемого Россией. Решение не такое уж и неожиданное, — отмечают корреспонденты ведущего британского делового издания The Financial Times Майкл Стотхард и Генри Фой. — Политика, как всегда, уткнулась в экономику: трубопровод от «Газпрома» становится поперек интересов американцев, желающих, чтобы ЕС потреблял исключительно СПГ, транспортируемый через Атлантический океан».

Французские Engie, Uniper и Wintershall, австрийская OMV и британская Royal Dutch Shell выразили готовность оплатить половину стоимости нитки Nord Stream 2 от России до Германии, пишут авторы, подчеркивая, что «для Европы это крайне важный стратегический проект, который «зашатался» месяц назад после того, как в Штатах Сенат проголосовал за внесение его в списки санкционных.

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«По мнению главы Engie Изабель Кошер, противостоять решениям Вашингтона для Европы становится делом принципа: NS2 не является американским бизнесом и не проходит по территории Америки. Почему же ЕС должна подчиняться заокеанским командам? Это вмешательство во внутренние дела европейских государств, которое неприемлемо, — резюмируют авторы. — Однако в ЕС не все настроены так критично по отношению к США. Некоторые страны Восточной Европы говорят о том, что Nord Stream 2 поставит Евросоюз в зависимость от русского газа, хотя, на самом деле, кажется, их больше волнует то, что после запуска трубопровода Украина потеряет возможность зарабатывать деньги на транспортировке топлива через свою территорию».

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