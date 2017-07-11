Русский язык как инфекционная болезнь — очередная провокация на Украине

Киев, , 04:04 — REGNUM «Правозащитная» риторика украинских националистов, как известно, на носителей русского языка не распространяется. Еще одним наглядным подтверждением этого хорошо известного факта стали расклеенные по Киеву постеры, на которых русский «язык» изображен в виде инфекционной болезни. Соответственно, всякий, кто им «страдает», распространяет вокруг себя отвратительные симптомы в виде агрессии, империализма, войны, смерти, сепаратизма и пьянства. При этом болезнь заразна и требует особой гигиены, включающей полоскание полости рта. О подоплеке данной провокации пишет постоянный автор ИА REGNUM Сергей Гуркин.

В данном художестве обращают на себя внимание две вещи. Первая — довольно большое на имеющийся объем текста количество ошибок. Казалось бы, он составлен яростными патриотами, радетелями за все родное, истинными провозвестниками новообретенной укродентичности. И тем не менее, создается впечатление, что авторы прожекта — малограмотные недоучки, что, в принципе, соответствует образу людей, чье вопиющее незнание истории собственной родины находит фактическое воплощение в принимаемых правительством законопроектах.

Но второй вопрос — зачем вообще эти постеры появились на улицах? Понятно, что, помимо цели оскорбить сограждан, есть и другая — чисто провокационная. Подогреть русскоязычных граждан Украины в неприятии «всего украинского» и затем указать на это неприятие как на пресловутую «руку Кремля», «омоскаленность», мешающую «истинным украинцам» самоопределяться.

Подробнее о провокации читайте в статье: Украинская русофобия: ненависть к себе и собственным корням

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