ЕС и ЕАЭС ищут новые пути для сотрудничества

Санкт-Петербург, , 21:04 — REGNUM В течение нескольких дней участники и эксперты будут обсуждаться вопросы политического и экономического сотрудничества между ЕАЭС и ЕС, российско-европейское региональное сотрудничество, а также проблемы международной политической напряженности. В мероприятии принимают участие студенты старших курсов и спикеры из разных городов России, а также таких стран, как Австрия, Белоруссия, Болгария, Германия, Казахстан, Италия, Украина, Польша, Словакия, а также стран Прибалтики.

В роли спикеров выступят: Модест Колеров, главный редактор информационного агентства ИА REGNUM ; Александр Дулеба, директор Словацкой внешнеполитической ассоциации; Андреа Джаннотти, директор Института евразийских исследований; Олег Иванов, проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ; Фредерик Лабарр, координатор программы «Стабильность на Южном Кавказе» Научного консорциума Партнерство ради мира, Шимон Кардаш, старший научный сотрудник, Центр восточных исследований, Варшава, Андрис Вилцанс, посол по особым поручениям, МИД Латвии, Рига и другие.

Летняя школа CIRP завершит свою работы в пятницу, 14 июля.

Организатором мероприятия является Центр международной и региональной политики. Партнерами являются: Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия», Информационное бюро НАТО в России, программа «Общественная дипломатия ЕС и Россия», Генеральное консульство Королевства Нидерландов и Русско-Балтийский медиа-центр.