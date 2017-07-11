Выборы губернаторов: когда на самом деле их начало, и от чего зависит итог

Москва, , 03:03 — REGNUM На губернаторских выборах, предстоящим в сентябре 2017 года, конкуренция обретает новые черты, дополняющие уже привычные нам реалии. О ее тенденциях и закономерностях рассказывает в аналитическом докладе политтехнолог Дмитрий Орлов.

Некоторые регионы выделяются более выраженной, нежели то имело место на предыдущих выборов, конкуренцией между претендентами на губернаторский пост. Кроме того, когда в начале «нулевых» во многих регионах ослабевали отделения парламентских оппозиционных партий, а наиболее сильные из числа местных политиков вступали в «Единую России», партии выдвигали не самых сильных кандидатов или вовсе отказывались участвовать в кампаниях. Противостоять действующему губернатору для местных отделений оппозиционных партий становилось все труднее. В итоге сложилась ситуация, при которой порой было более выигрышным ходом формировать нечто типа коалиции между названными участниками. Этот метод не теряет актуальности и по сей день (самый заметный пример — Марий Эл: там местное отделение КПРФ поддержало врио главы республики).

Что же касается врио губернатора, то в промежутке между назначением в регион и стартом кампании местные элиты и оппозиция уже проверяют, насколько сильно его положение. В некотором смысле выборы для него начинаются уже тогда, а не в официальный день голосования. Здесь стоит отметить, что уверенной победу на губернаторских выборах делает не одоление мощного кандидата от оппозиции, а сила главного претендента, его уверенность, убедительность его обращения к избирателю, отсутствие скандалов и многие другие факторы.

Подробности читайте в статье: Конкуренция на губернаторских выборах-2017

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