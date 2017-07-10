Иран готов восстановить разрушенную инфраструктуру иракского Мосула

Тегеран, , 20:57 — REGNUM Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Али Шамхани поздравил премьер-министра Ирака Хейдара Аль-Абади и духовного вождя шиитов Ирака аятоллу Али Систани с освобождением Мосула, добавив, что Иран готов оказать помощь в восстановлении города, 10 июля сообщает Mehr.

«Великая победа в Мосуле была достигнута благодаря руководству высших шиитских священнослужителей, осмотрительности иракского правительства и храбрости армии и народных сил страны», — заявил Шамхани.

Шамхани выразил готовность Ирана оказать поддержку иракскому народу и правительству в восстановлении важнейшей инфраструктуры страны и предоставлении гуманитарной помощи перемещенным лицам и пострадавшим от войны людям.

«В очередной раз было доказано, что Ирак может вести успешную борьбу с терроризмом за счет своих внутренних ресурсов», — добавил глава SNSC.

Напомним, операция по освобождению Мосула от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) началась в октябре 2016 года.

Ожесточенные бои происходили в последнем укрепрайоне боевиков, который находился в Старом городе, расположенном в восточной части Мосула.

Действия авиации западной коалиции в Ираке и Сирии привели к крупным жертвам среди мирного населения. Согласно данным независимой группы мониторинга Airwars, не менее 4 тыс. 354 мирных жителя погибли от воздушных ударов западной коалиции с момента начала боевых действий против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году.

Только в Старом городе были повреждены или уничтожены более 5 тыс. 500 зданий, заявили ранее в ООН.

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