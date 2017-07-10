Турчинов: СНБО расширяет антироссийские санкции

Киев, , 20:14 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) инициирует расширение санкционного списка юридических и физических лиц Российской Федерации. Об этом сегодня, 10 июля, заявил журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов.

«СНБО сделал несколько протокольных поручений. Первое поручение кабинету министров, СБУ и Нацбанку, оно касается внесения в ближайшее время предложений в СНБО по расширению санкционного списка. Это связано с тем, что США и ЕС приняли решение о введении новых санкций в отношении России, мы не можем не учесть эти инициативы наших стратегических партнёров», — сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что все эти инициативы СНБО готов рассмотреть как можно скорее.

«Как только такие предложения будут внесены, СНБО примет решение о расширении списка персональных, экономических и других ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц России», — добавил Турчинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его страна вводит биометрический контроль на границе для всех иностранных граждан.

При этом Турчинов ранее заявил, что Украина введёт дополнительно систему предварительной электронной регистрации для въезжающих на территорию страны граждан России.