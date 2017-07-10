The Daily Express: «Заявления Трампа – это просто троллинг»

Лондон, , 19:47 — REGNUM «Трамп легко меняет свое мнение. Такое впечатление, что он просто делает какие-то вбросы с целью проверить реакцию общественности, а не принимает решение», — считает обозреватель британской The Daily Express Джой Миллар.

По мнению журналиста, американский президент с успехом применяет в своей деятельности троллинг по формуле «обещать — не значит жениться», облеченной им, применительно к намекам на создание американо-российской службы кибербезопасности в «поговорить о чем-то — не значит реально что-то сделать».

«Не секрет, что Трамп попал дома под мощную волну критики после того, как были обнародованы выдержки из его переговоров на встрече с Путиным в Гамбурге, — отмечает автор. — Американскому лидеру пришлось «отмазываться», прибегая к публикации некоторых деталей и подробностей, о которых ранее не сообщалось и которые могли бы изменить картину, нарисованную первичными сообщениями».

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По мнению обозревателя, после того, как многие СМИ представили результатом встречи двух президентов сокрушительную победу Кремля, у главы Белого Дома не оставалось другого выхода кроме как попытаться изменить картину. Поэтому и появились слова Трампа о том, что он «дважды решительно потребовал от визави ответа на вопрос, влияла ли Москва на американские выборы, и тот яростно отрицал это».

«Кстати, факт вмешательства русских в президентские выборы в США так до сих пор ничем и никем не доказан — ни законодатели, ни представители разведок ничего не могут нам сказать кроме слов о секретности информации, которой они располагают», — резюмирует Миллар.

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