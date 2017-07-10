СМИ: Курды атаковали турецкие войска, обстрелявшие сирийские города

Дамаск, , 19:35 — REGNUM Сирийские курды вступили в боестолкновение с турецкими силами, обстрелявшими курдские города на северо-западе Сирии, говорится в заявлении курского отряда самообороны YPG, 10 июля сообщает Reuters

Турецкие военные обстреляли Телль-Рифъат и еще ряд городов, расположенных к северу от Алеппо, заявил представитель YPG Ройхат Рой.

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При обстреле городов военные Турции применили ракетные установки, погибли два человека, еще семеро получили ранения. Курдские подразделения ответили артиллерийским огнем.

В оборонном ведомстве Турции не прокомментировали заявление представителей курдов.

Напомним, с момента начала конфликта в Сирии в 2011 году на севере страны образовались курдские автономные районы, расположенные рядом с турецкой границей.

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В Анкаре YPG рассматривают в качестве боевого крыла Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией. РПК ведет борьбу с турецким правительством за автономию курдом на протяжении десятилетий.

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