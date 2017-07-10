ДНР: верификация пленных закончена

Донецк, , 18:59 — REGNUM ДНР завершила верификацию заложников для проведения обмена пленными в формате «всех на всех». Как сообщает 10 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель ДНР в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Дарья Морозова, комментируя итоги заседания подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске 5 июля.

«Верификация окончена, украинская сторона передала нам списки освобожденных лиц. Нам предоставлено 93 справки об освобождении, 18 из них не соответствуют установленному образцу Кабмина, однако координатор от ОБСЕ взял на себя ответственность за эти документы. Мы убрали такие фамилии из списка, исключены и лица, отказавшиеся от обмена. Соответственно, по завершении данного процесса мы готовы были перейти к активным действиям», — сказала Морозова.

По её словам, ДНР хочет освободить пленных второй категории, которые осуждены Украиной за совершение особо тяжких преступлений и «не связанны с АТО».

«Вы знаете, что на наших сторонников заведены дела сразу по нескольким уголовным статьям. Используя данный факт, украинская сторона перевела ряд удерживаемых лиц в категорию «не имеющих отношения к АТО». В результате из 62 человек, обвиняемых по особо тяжким статьям, осталось только 11 осужденных. Мною был задан вопрос, согласна ли украинская сторона включить в список на обмен второй категории — «обвиняемые в особо тяжких преступлениях» и «не связанные с АТО», на что у наших оппонентов началась истерика на тему отсутствия закона об амнистии», — рассказала омбудсмен.

Она сообщила, что украинская сторона не подтвердила данные о нахождении на территории Украины ряда удерживаемых лиц.

«Представитель Украины заявил о необходимости включения в список на обмен крымских татар и политзаключенных, которые находятся на территории России и не имеют к нам никакого отношения. И только после этого, по их словам, можно будет провести обмен «всех на всех». Я считаю это шантажом», — добавила Морозова.

При этом она заявила, что считает абсолютно необоснованными претензии Киева по поводу включения представителями республик в списки на обмен лиц — участников событий в Киеве (арестованные сотрудники «Беркута»), Одессе и других городах. Подводя итоги, Морозова пообещала проинформировать Международный комитет Красного Креста и ООН обо всех противоправных действиях украинской стороны.

Напомним, 5 июля Морозова отметила, что представители Украины не заинтересованы в обмене заложников.

«В рамках заседания подгруппы предполагалось завершить подготовку к проведению обмена всех установленных лиц. Нами была проведена колоссальная работа по уточнению списков. Однако деструктивная позиция украинской стороны в очередной раз подтвердила нежелание официального Киева проводить обмен», — говорится в заявлении Морозовой.

Она также сообщила, что в результате неконструктивных действий украинской стороны делегация республики была вынуждена покинуть заседание, поскольку от киевских представителей прозвучал официальный отказ от обмена.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook написала, что ДНР и ЛНР назвали 39 украинских пленных «военными преступниками» и заявили, что не намерены их освобождать. Она уточнила, что Д/ЛНР не передали Украине информацию «о судьбе 132 заложников». По словам Геращенко, представители отдельных районов Донбасса лишь заявили, что в ДНР удерживают 55 украинцев, а в ЛНР — 14, не называя их имен.