Иран: Ядерное соглашение не по зубам Трампу, поэтому он вводит санкции

Тегеран, , 18:50 — REGNUM Администрация США не может нарушить ядерного соглашения с Ираном (JCPOA), поэтому стремится нейтрализовать позитивные результаты этого соглашения путем введения санкций, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, 10 июля сообщает Mehr.

«Учитывая (многонациональное) измерение JCPOA… г-н Трамп и ведомства США не смогут предпринимать самостоятельные попытки по нарушению соглашения и меры, предпринятые недавно Соединенными Штатами, ясно указывают на этот факт», — заявил представитель МИД Ирана.

«Именно по этой причине США обратились к антииранским мерам политического, экономического и психологического характера, чтобы нейтрализовать положительные результаты JCPOA», — добавил Касеми.

Напомним, в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) был подписан Ираном и шестью мировыми державами, включая Францию, Китай, Россию, Соединенное Королевство, Германию и США.

В обмен на снятие экономических санкций Иран предоставил доступ представителям МАГАТЭ к своим ядерным объектам.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал JCPOA худшей сделкой всех времен. В апреле текущего года президент США поручил провести межведомственную проверку JCPOA в течение 90 дней. После проведения проверки американские ведомства должны выработать рекомендации.

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