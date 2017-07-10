Киев потратит $54 млн на организацию выпуска боеприпасов по стандартам НАТО

Киев, , 18:45 — REGNUM Правительство Украины выделит $54 млн на создание завода по производству боеприпасов, соответствующих стандартам НАТО, сообщается на официальном сайте президента Украины.

Такое заявление украинский президент Пётр Порошенко сделал в ходе заседания Совета по национальной безопасности и обороне.

По словам Порошенко, строительства такого завода и внедрение технологий, соответствующих стандартам НАТО, обеспечит совместимость боеприпасов основных калибров и изготавливать их из украинского сырья.

На воплощение этого замысла должно быть выделено 1 млрд 400 млн гривен, что по нынешнему курсу равно примерно $54 млн.

Напомним, на вооружении украинской армии состоят системы советского образца, несовместимые с боеприпасами североатлантического альянса.

Тем не менее ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в украинской Раде о переговорах официального Киева и рядом стран-членов НАТО о поставках на Украину вооружения и военного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля заявил президент Украины Петр Порошенко заявил на открытии заседания комиссии Украина — НАТО в Киеве, что в ближайшее время власти Украины не будут подавать заявку на вступление в НАТО.

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