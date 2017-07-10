Siemens готова судиться из-за поставки своих турбин в Крым

Берлин, , 18:38 — REGNUM Германская технологическая компания Siemens готова судиться из-за поставки двух своих газовых турбин в Крым. Соответствующее заявление распространила сегодня, 10 июля, пресс-служба компании.

В Siemens заявили, что турбины её производства, которые предназначались для российских клиентов, действительно были поставлены в Крым якобы в нарушение условий договора.

«Siemens из надежных источников получила информацию, что как минимум две из четырех наших турбин, которые были поставлены для проекта в Тамани на юге России, были перевезены в Крым вопреки нашей воле. Такое развитие событий показывает ясное нарушение контрактов на поставку, которые ясными словам запрещают нашим клиентам осуществлять поставки в Крым. На протяжении последних месяцев наши клиенты несколько раз в переписке подтвердили, что поставки в Крым не последует», — сказано в заявлении компании.

Также в компании подчеркнули, что готовы принять юридические меры для разрешения этой ситуации. Siemens настаивает на том, чтобы перенаправленные на полуостров турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки — в Тамань.

Напомним, западные СМИ распространили информацию, что две газовые турбины Siemens были поставлены в Крым в обход антироссийских санкций Европейского союза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данные турбины предназначены для двух тепловых электростанций (ТЭС), которые строятся в Севастополе и Симферополе.