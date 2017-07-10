В Киргизии назначен новый глава Пограничной службы

Бишкек, , 18:30 — REGNUM Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы Киргизии. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ президент Алмазбек Атамбаев подписал сегодня, 10 июля.

Отметим, что предыдущий председатель Пограничной службы Киргизии Мирбек Касымкулов в середине марта 2017 года покинул должность из-за перехода на другую работу. Сейчас он занимает пост руководителя Госкомитета по делам обороны Киргизской Республики (бывшее Министерство обороны).

Справка ИА REGNUM : Уларбек Шаршеев родился 17 февраля 1974 года. В 1996 году окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, а в 2011 году — Пограничную академию ФСБ России.

С 1999 по 2017 годы проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в Государственной пограничной службе Киргизии. С февраля по июль 2017 года занимал пост первого заместителя председателя Госпогранслужбы.