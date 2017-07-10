Военный Донбасс: ВСУ приходится блокировать и разоружать националистов

Киев, , 18:34 — REGNUM В Донбассе наиболее напряженная обстановка сохраняется на Донецком и Приморском направлениях. Противоборствующие стороны применяют тяжелую артиллерию калибра 122 и 120 мм, танки, минометы, БМП, БТРы и весь спектр пехотного вооружения. Данную информацию 10 июля подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, замначальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что за прошедшие сутки ВСУ 32 раза нарушили режим прекращения огня.

«На Донецком направлении по районам 10 населенных пунктов противник выпустил 11 мин калибра 120 мм и 17 мин калибра 82 мм. На Мариупольском направлении по районам четырех населенных пунктов противник применил 14 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, девять мин калибра 120 и 82 мм. Наиболее интенсивному обстрелу подверглись окраины населенного пункта Ленинское», — сказал Басурин.

Он сообщил, что в бригадах ВСУ отмечается массовое увольнение военнослужащих контрактной службы, расторгающих договоры из-за неудовлетворительного денежного, продовольственного и вещевого обеспечения.

«Увеличивающийся некомплект личного состава ВСУ приводит к тому, что в зону так называемой АТО перебрасываются военнослужащие по призыву — в нарушение указаний высшего военно-политического руководства страны. Солдат-срочников активно привлекают к рытью окопов на переднем крае и несению службы на блокпостах. При этом пребывание данных военнослужащих в составе подразделений на переднем крае документально не фиксируется. Это не позволит солдатам-срочникам оформить статус участника боевых действий и получить соответствующее денежное вознаграждение и льготы», — прогнозирует Басурин.

При этом он проинформировал, что в районе поселка Польное под Докучаевском (под контролем ВСУ) украинские силовики разместили батарею гаубиц «Гиацинт-Б» калибром 152-мм. По данным Басурина, Генеральным штабом ВСУ проводятся подготовительные мероприятия к упразднению отдельных добровольческих националистических батальонов.

«Командиры бригад ВСУ, дислоцирующихся в зоне так называемой АТО, обеспокоены увеличением количества вооруженных столкновений с националистами и случаев их неповиновения. В целях стабилизации обстановки и усмирения недовольных националистов осуществляется переброска спецподразделений военной полиции из других областей Украины. В частности, в Мариуполь прибыло подразделение военной службы правопорядка из Ужгорода. Прибывающим отрядам спецназначения военной полиции поставлена задача блокирования и разоружения подразделений националистов, оказывающих сопротивление, с применением при необходимости оружия», — добавил Басурин.

В то же время ДНР выложила на канале Уoutube видео последствий обстрела ВСУ Новоазовского района (ДНР).

Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что 9 июля киевские силовики шесть раз нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР 45 боеприпасов.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Смелое, Желобок, Калиново и Первомайск. ВСУ при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометы, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 45 мин и гранат», — сказал Марочко.

Он сообщил, что в инженерных и разведывательных подразделениях ЛНР идут учения.

«В подразделениях НМ ЛНР проводятся занятия по повышению полевой выучки и боевой готовности. Также сегодня начинаются учебно-методические сборы с младшими специалистами инженерных и разведывательных подразделений. Мы, как всегда, придерживаемся «режима тишины» и соблюдаем минские договоренности. Наши действия нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории», — подчеркнул Марочко.

По его словам, в Папасной (под контролем ВСУ) в результате ДТП погибла военнослужащая ВСУ, управлявшая автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Установлен факт гибели военнослужащей 24-й бригады ВСУ Шепиловой Людмилы… От полученных травм Шепилова скончалась на месте», — добавил Марочко.

В то же время министерство госбезопасности ЛНР объявило в розыск двоих подозреваемых в причастности к теракту в Луганске 7 июля. Их ориентировки и фотопортреты распространила пресс-служба министерства.

«В деле о теракте, совершенном 7 июля 2017 года, министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики установлен и разыскивается мужчина возрастом около 50−55 лет, волосы седые, небольшая щетина на лице», — говорится в сообщении МГБ ЛНР.

Ранее, 7 июля в Луганске возле зданий правительства и Народной милиции ЛНР прогремели два взрыва. В результате подрыва начиненного поражающими элементами взрывного устройства и машины погибла офицер Народной милиции ЛНР, ранения получили семь человек, в том числе силовики ЛНР.

В свою очередь, спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко заявил, что за прошедшие сутки ни один украинский военный не погиб и не получил ранения в Донбассе.

«К сожалению, сегодня от ранений, полученных в результате вражеского обстрела 29-го июня на Мариупольском направлении, умер в больнице в городе Днепр один украинский военный», — уточнил Лысенко.

Он сообщил, что в Крымском (Луганское направление) позиции ВСУ дважды обстреливались минометами ЛНР.

Полковник отметил, что в районе Авдеевки (Донецкое направление) украинские опорные пункты накрыло огнем из тяжелых минометов (прилетело 20 мин), а в Верхнеторецком — из гранатометов. При этом украинские позиции в Красногоровке (Мариупольское направление) войска ДНР обстреливали из минометов и бронетехники, а в Марьинке — из пулеметов.

«Продолжились вражеские обстрелы и в районе Докучаевска — в Новотроицком и Березовом», где войска ДНР неоднократно открывали огонь из минометов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 июня 2017 года в Донбассе действует режим тишины. Ранее, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».