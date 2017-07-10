Украина вводит биометрический контроль для иностранных граждан на границе

Киев, , 18:14 — REGNUM Власти Украины намерены ввести биометрический контроль для всех иностранных граждан, пересекающих границу Украины. Такое заявление сделал сегодня, 10 июля, президент Украины Пётр Порошенко, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Речь идет об усилении контроля за въездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины — мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что погранслужбы должны будут снимать с иностранцев биометрические данные, включая отпечатки пальцев и цифровую фотографию.

Такие меры должны усилить возможность борьбы с терроризмом, считает украинский президент. Он также выразил надежду, что данная мера найдет понимание и поддержку в обществе.

Порошенко отметил, что проекты соответствующих документов уже подготовлены. Всю информацию по этому поводу должны представить министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба.

Также Порошенко заявил, что на подготовку введения биометрического контроля на границе будет отведено необходимое количество времени, «чтобы страна подготовилась качественно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как Украина получила туристический безвизовый режим со странами Европейского союза в Киеве вновь заговорили о введении визового режима с Россией. Однако сделать это украинские власти так и не рискнули.

Тогда стали поступать предложения о въезде на Украину для граждан РФ исключительно по биометрическим паспортам. Также предлагалось создать систему оповещения, которая предполагает, что российские граждане должны будут заранее сообщать о намерении посетить Украину.

Москва неоднократно подчёркивала, что в случае введения Киевом визового режима Россия примет зеркальные меры.