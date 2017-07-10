Глава МИД Армении сравнил руководство Азербайджана с ИГ*

Кишинёв, , 18:12 — REGNUM Безопасность в нашем регионе продолжает оставаться под угрозой из-за постоянно звучащих из Азербайджана угроз о применении силы в контексте карабахского конфликта, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на брифинге в рамках неформальной встречи глав МИД стран Восточного партнерства в Кишиневе.

«В апреле 2016 года Азербайджан развязал широкомасштабную агрессию против Арцаха, которая сопровождалась грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, варварствами против гражданского населения, в том числе, детей и женщин, глумлением над телами погибших, обезглавливаниями в силе ДАЕШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ИА REGNUM», — цитирует Налбандяна пресс-служба МИД Армении.

По его словам, 4 июля руководство Азербайджана в стиле печально известных террористических организаций, как и много раз до этого, использовало свой народ в качестве живого щита для обстрела Нагорного Карабаха из тяжелой артиллерии, в том числе реактивные системы залпового огняTR-107.

«В ответ Армия обороны Нагорного Карабаха была вынуждена предпринять самооборону против агрессивных действий азербайджанской стороны», — отметил армянский министр.

«До тех пор, пока Азербайджан не выполняет взятые на себя международные обязательства в рамках трехсторонних соглашений о перемирии от 1994−1995 гг., отказывается выполнять достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, в частности, о создании механизмов расследования нарушений перемирия, что может стать также механизмом предотвращения нарушений, именно руководство Азербайджана несет всю ответственность за последствия своих провокаций», — сказал Эдвард Налбандян.

По его словам, представители Азербайджана снова, злоупотребляя этой площадкой, вместо того чтобы говорить о сотрудничестве в рамках Восточного партнерства, выступают с провокационными заявлениями.

Глава азербайджанской делегации, замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев на брифинге в Кишинёве заявил, что Баку ожидает единого и последовательного подхода к урегулированию карабахского конфликта на саммите стран-участниц программы Восточного партнерства.

«Мы ожидаем от предстоящего саммита в Брюсселе (21 ноября 2017 года — ИА REGNUM ) единого и последовательного подхода ко всем существующим конфликтам в регионе Восточного партнерства в соответствии с новой европейской стратегией, которая гласит, что территориальная целостность и незыблемость международно-признанных границ должны быть главными принципами для урегулирования этих проблем», — приводят слова Мамедгулиева азербайджанские СМИ.

По его словам, за 25 лет, в течение которых продолжается конфликт, нет серьезного прогресса подвижек. «Существующий статус-кво неприемлем, что также признается сопредседателями Минской группы, которые ответственны за посредничество в нагорно-карабахском конфликте», — отметил азербайджанский дипломат.

Он также добавил, что продолжающийся конфликт с Арменией — самая болезненная проблема для Азербайджана. По его данным, в результате этого конфликта более 1 млн азербайджанцев стали вынужденными переселенцами или беженцами.

Мы несем потери не только среди военнослужащих, но и среди гражданского населения. Примером тому служит инцидент пятидневной давности, когда в результате армянского обстрела погибли женщина и ее двухлетняя внучка. Поэтому сейчас время для конструктивных, серьезных переговоров по поводу разрешения этого конфликта на базе упомянутых принципов», — сказал замминистра иностранных дел Азербайджана.