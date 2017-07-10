Впервые с 2011 года в учениях на Украине задействованы два корабля ВМС США

Киев, , 18:03 — REGNUM Впервые за шесть лет США направили на учения «Sea Breeze-2017» на Украину два боевых корабля с мощным ракетным вооружением. Об этом 10 июля сообщают пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и Минобороны Украины (МОУ).

«Впервые с 2011 года американские ВМС представлены двумя боевыми кораблями с мощным ракетным вооружением. А также впервые за десять лет в территориальное море Украины вошла иностранная подводная лодка ВМС Турции», — говорится в сообщении ГПСУ.

Отмечается, что в многонациональных учениях участвуют украинские пограничники, в частности, привлекается корабельно-катерный состав Одесского отряда морской охраны, самолеты «Diamond», вертолет Ми-9 Одесской отдельной авиационной эскадрильи, военнослужащие отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны и пограничной комендатуры быстрого реагирования «Измаил».

По данным ГПСУ, сегодня ситуация в Черноморском регионе нестабильна.

«Такие учения чрезвычайно важны в сегодняшних условиях. Ведь ситуация в регионе, в том числе на морском фронте достаточно нестабильна. Опыт совместных действий позволит улучшить слаженность подразделений в случае кризисной ситуации в регионе, учитывая то, что первыми на оборону становятся пограничники. Пограничники постоянно работают над повышением своего мастерства… Поэтому объединение усилий силовых, правоохранительных и других органов и участие в таких учениях очень важны для преодоления опасности в регионе», — отмечается в материале.

В свою очередь, командующий Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, открывая «Sea Breeze-2017», подчеркнул важность запланированных мероприятий с точки зрения повышения общих возможностей в укреплении безопасности на море и всем Черноморском регионе. Он назвал регион кризисным из-за действий России в Крыму и Донбассе.

«Воронченко подчеркнул, что, начиная с 1997 года, эти маневры оказывают существенную помощь на пути достижения стандартов НАТО в подготовке и применении сил. Это свидетельствует о стремлении украинского народа жить в семье цивилизованных народов мира. По его словам, с учетом вызовов и угроз современности, опыта предыдущих лет, в текущем году будет уделено значительное внимание подготовке национальных штабов. Командующий ВМС ВС Украины пожелал всем участникам учений успешного выполнения поставленных задач», — информирует МОУ.

Также сообщается, что главными учебно-боевыми элементами и задачами обучения станут практическое планирование и проведение операции по стандартам НАТО, проведение учений с противолодочной, противокорабельной, противовоздушной обороной. Будут отработаны действия по силовому освобождению судна. Кроме того, планируется проведение подводных работ по разминированию, десантной и речной операций, а также проводки за тралами и тому подобное.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Одессе стартовали боевые учения «Sea Breeze-2017». Они продлятся до 23 июля. В рамках учений привлекаются до 30 кораблей и катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, США, Турции, Румынии и Грузии. При этом в учениях будут принимать участие представители Вооруженных сил Азербайджана, Болгарии, Бельгии, Великобритании, Грузии, Канады, Молдовы, Литвы, Норвегии, Польши и Греции. Вчера в порт Одесса осуществили мероприятие фрегат «Turgutreis», десантный корабль «Karamursel Bey», подводная лодка «Batiray» ВМС Турции, корвет «Contraamiral Horia Macellariu» ВМС Румынии. 10 июня в Одесский порт для участия в учениях зашли американские крейсер CG66 Hue City и эсминец DDG64 Carney.