Столтенберг: Киев ведет переговоры со странами НАТО о поставках оружия

Киев, , 17:47 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ему известно о переговорах между Киевом и рядом стран — членов альянса по поставкам Украине оружия. Об этом Столтенберг заявил сегодня, 10 июля, выступая перед Верховной радой.

«Я знаю, что идут переговоры на сегодня между Украиной и некоторыми странами альянса по этому поводу. Я обсуждал с президентом (Порошенко. — ИА REGNUM ) раньше вопросы о предоставлении вооружения на основе двухсторонних консультаций и переговоров, которые сейчас проходят», — сказал Столтебрег.

При этом генеральный секретарь альянса не стал уточнять, о каком виде вооружений идёт речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с государственным секретарём США Рексом Тиллерсоном обсудил пути предоставления оборонительного оружия Украине.