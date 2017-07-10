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Столтенберг: Киев ведет переговоры со странами НАТО о поставках оружия

Политика

Запад сваливает на Украину устаревшее вооружение

Киев, 10 июля 2017, 17:47 — REGNUM  Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ему известно о переговорах между Киевом и рядом стран — членов альянса по поставкам Украине оружия. Об этом Столтенберг заявил сегодня, 10 июля, выступая перед Верховной радой.

«Я знаю, что идут переговоры на сегодня между Украиной и некоторыми странами альянса по этому поводу. Я обсуждал с президентом (Порошенко. — ИА REGNUM ) раньше вопросы о предоставлении вооружения на основе двухсторонних консультаций и переговоров, которые сейчас проходят», — сказал Столтебрег.

При этом генеральный секретарь альянса не стал уточнять, о каком виде вооружений идёт речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с государственным секретарём США Рексом Тиллерсоном обсудил пути предоставления оборонительного оружия Украине.

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