После интервью соотечественников ИА REGNUM сменился глава УФМС Калининграда

Калининград, , 17:26 — REGNUM В Калининградской области назначен новый начальник регионального управления по вопросам миграции. Им стала подполковник полиции Елена Аксёнова, ранее возглавлявшая отдел УФМС по Москве в Троицком административном округе.

«Елена Аксёнова имеет огромный опыт работы в подразделениях по вопросам миграции, является грамотным специалистом и умелым организатором», — прокомментировал назначение замначальника УМВД по Калининградской области Андрей Сицский.

Аксёнова родом из Тульской области, где окончила Тульский политехнический институт. Затем в ее образовательной карьере — юридический институт МВД России и Российская академия народного хозяйства и государственной службы. В органы внутренних дел — с 1993 года.

Прежний руководитель миграционной службы Калининградской области Евгения Юрченко была освобождена от занимаемой должности менее месяца назад. Отставке предшествовало задержание ФСБ внушительной группы выходцев из Средней Азии, состоящих в международной террористической организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ведомстве тогда сообщили, что главарь группировки сумел легализоваться в России, будучи разыскиваемый силовиками Узбекистана за экстремизм.

После спецоперации в редакцию ИА REGNUM обратилась группа соотечественников, прибывших в Калининград в рамках Государственной программы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников. По их данным, очередь в Управление ФМС по Калининградской области на получение документов продается и контролируется этнической группировкой при полном «неведении» сотрудников миграционной службы.

«Остается только догадываться, почему миграционщики не замечают махинации со списками, не слышат постоянную ругань и угрозы в толпе, не реагируют на потасовки на своей территории», — сообщал собеседник ИА REGNUM.

По данным редакции, по изложенным в интервью фактам компетентными органами были предприняты соответствующие меры.

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