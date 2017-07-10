Экс-глава Карелии трудоустроился в нефтяной компании в Ленобласти

Петрозаводск, , 17:12 — REGNUM Бывший глава Республики Карелия Александр Худилайнен вошел в обновленный состав совета директоров АО «Усть-Луга Ойл», специализирующегося на перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга в Ленобласти.

«Усть-Луга Ойл» 3 июля опубликовала в интернете список аффилированных лиц. Среди членов обновленного Совета директоров компании теперь можно увидеть и фамилию Александра Худилайнена. В состав Совета директоров акционерного общества он вошел 28 июня.

«Худилайнен Александр Петрович. Лицо является членом совета директоров АО «Усть-Луга Ойл», — сообщается в официальном документе.

Ранее политические эксперты предполагали, что экс-глава Карелии мог рассчитывать на пост в федеральных структурах власти. Как писало ИА REGNUM, одним из возможных вариантов развития карьеры аналитики также видели его выдвижение кандидатом в депутаты Государственной думы от Ленинградской области в бывшем одномандатном округе Сергея Нарышкина. Это связано с тем, что до назначения в Карелию вся карьера Худилайнена была связана с Ленобластью, где он возглавлял Гатчинский район, а затем и Законодательное собрание региона.

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Напомним, Александр Худилайнен был назначен главой Республики Карелия в мае 2012 года, уйдя с поста спикера областного Заксобрания. В феврале 2016 года он получил выговор от президента РФ Владимира Путина за срыв программы по расселению аварийного жилья.

Срок его губернаторских полномочий истекал 24 мая 2017 года, но уже 15 февраля Худилайнен объявил о досрочной отставке. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Карелии Артура Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.

«Усть-Луга Ойл» является владельцем и оператором крупнейшего в Европе терминала, осуществляющего перегрузку нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры.