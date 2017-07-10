ЛДПР назвала претендента на пост губернатора Белгородской области

Белгород, , 17:13 — REGNUM Белгородское региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатом в губернаторы Белгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, конференция состоялась 8 июля.

Кандидатом на должность губернатора от ЛДПР стал Константин Климашевский, помощник депутата Госдумы ФС РФ Александра Старовойтова по работе в Белгородской области, координатор регионального отделения партии, кандидат экономических наук. Кандидата участники конференции определили тайным голосованием.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 июля на съезде регионального отделения кандидатом в губернаторы выбрали депутата Белгородской областной думы Станислава Панова. «Справедливую Россию» будет представлять заместитель председателя комитета белгородской облдумы по образованию, молодежной политике и СМИ, директор ЗАО «Аспект Центр» Юрий Осетров. Конференция «Единой России» назначена на 12 июля.

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Выборы губернатора Белгородской области состоятся в единый день голосования, 10 сентября 2027 года. Сейчас регионом руководит Евгений Савченко, который находится на посту с 1993 года. В грядущих выборах он также примет участие, о чем заявил еще в феврале, когда в СМИ обсуждалась его возможная отставка.

Решение Савченко поддержал президент Владимир Путин. На встрече с губернатором в Кремле он заявил: «Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу Вас».

Также президент пообещал позже договориться с Савченко, как организовать «юридическую, техническую сторону» его выдвижения в качестве кандидата. По данным ряда СМИ, в июле президент планирует посетить Белгородскую область.

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Эксперты сходятся во мнении, что предвыборная кампания в Белгородской области пройдет без «сюрпризов», так как у Савченко нет реальных конкурентов. Против действующего губернатора могут появиться новые информационные атаки, к которым региональная общественность уже привыкла, однако одобрение президента может послужить для политических сил сигналом, что критика губернатора не должны быть чрезмерной.

Доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что белгородцы «устали» от главы региона, но опасных для него политических тяжеловесов в области нет, а у внешних игроков из других регионов шансов мало.

Единственная интрига, которую ожидают от Савченко политологи, — пройдут ли выборы тихо и при низкой явке, или перед президентскими выборами губернатор все же задействует схемы, мобилизирующие избирателей, но снижающие процент лояльных голосов.

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