Обвиняемый в детском порно и педофилии вице-мэр Великого Новгорода уволен

Великий Новгород, , 17:01 — REGNUM Заместитель главы администрации Великого Новгорода Вадим Фадеев уволен с муниципальной службы области с 7 июля 2017 года. Об этом сегодня, 10 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии.

«Трудовой договор расторгнут на основании протокола заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации Великого Новгорода, а также в соответствии с п.7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации», — сообщили в пресс-центре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, увольнения вице-мэра потребовала прокуратура города. Причина — непредоставление им справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

Напомним, что вице-мэр Фадеев с мая 2016 года находится под арестом. Он подозревается в распространении порнографического видео с участием несовершеннолетних, в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, а также в мужеложстве с лицом, не достигшим 14-летнего возраста.