Министр транспорта Крыма Анатолий Волков покинул свой пост

Симферополь, , 16:35 — REGNUM Вслед за главным архитектором Крыма, министр транспорта Республики Анатолий Волков также написал заявление об увольнении по собственному желанию. Передавать дела он будет до начала августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе крымского правительства.

«Соответствующие указы будут вскоре опубликованы на официальном портале правительства Республики Крым», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что Анатолий Волков будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня заявления об уходе с должности по собственному желанию написали глава администрации Ялты Андрей Ростенко и главный архитектор полуострова Анна Царёва, проработавшая на своём посту менее четырёх месяцев.

7 июля в Крыму на внеочередной сессии Госсовета РК парламентарии отправили в отставку зампреда Совета министров Бориса Зимина, министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и главу жилищно-коммунального хозяйства РК Сергея Карпова.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, обновление кадрового состава руководства Республики — естественный процесс повышения эффективности власти.