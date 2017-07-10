Конец эпопеи: ВККС определилась с председателем Воронежского облсуда

Воронеж, , 16:24 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала назначить Василия Тарасова, который возглавляет Саратовский областной суд, председателем Воронежского областного суда. Решение вынесено сегодня, 10 июля.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», члены ВККС рассмотрели характеристику Тарасова — вопросы вызвала разница в площади недвижимости, оформленной в 2007 году.

«В 2008 году переехал в Тулу. При заполнении декларации у меня не было документов. Я попросил тестя мне продиктовать, он продиктовал. Я из года в год заполнял декларации такими данными. Пошел в Росреестр, там оказалось два техпаспорта. По логике, мне объяснили, что раньше не считали цокольное помещение, а потом посчитали вместе с ним. Я постоянно платил налоги за это помещение», — дал разъяснения Тарасов.

Вопросы у членов коллегии также вызвали штрафы за нарушении ПДД его дочери: претендент заверил, что все штрафы оплачены, а с дочерью он провел беседу.

Окончательное решение о назначении председателя Воронежского облсуда примет президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежский областной суд остался без председателя в середине мая 2016 года — после увольнения Виталия Богомолова и его заместителя Владимира Маслова. Официальные причины отставки верхушки суда тогда не назывались, однако увольнения в регионе связывали с рядом громких уголовных дел, в том числе, делом бизнесмена Эдуарда Ельшина, который, являясь обвиняемым в убийстве, был отправлен судом под домашний арест, и с делом адвоката Андрея Климова, обвинявшегося в организации сети борделей и отпущенного судом под подписку о невыезде.

Дважды ВККС отклонял выдвинутые на этот пост кандидатуры. Первый конкурс проводился 28 сентября прошлого года. Тогда Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) отклонила всех кандидатов на пост. Еще один конкурс был назначен на январь, однако так и не состоялся. Наконец, в третий раз ВККС рассмотрела кандидатуры претендентов на пост облсуда в марте. Но и в тот раз ни один из кандидатов (были выдвинуты Людмила Козиева — член коллегии по гражданским делам облсуда, Сергей Панин — председатель Центрального райсуда Воронежа, Петр Попов — бывший зампредседателя областного суда и Юрий Храпин — член президиума облсуда) коллегию не устроил.

Василий Тарасов окончил юридический факультет Кубанского госуниверситета, работал следователем в органах прокуратуры Новороссийска, затем — прокурором в Туапсе. В 2009 году возглавил Саратовский областной суд.

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