AFP: В Норвегии восстановили знаменитый «Пенис тролля»

Осло, , 16:11 — REGNUM В Норвегии была восстановлена разрушенная неизвестными вандалами скала, которая получила название «Пенис тролля» (Trollpikken), сообщает Agence France-Presse.

Выступающая скала «Пенис тролля», находящаяся на юго-западе Норвегии недалеко от города Эгерсунд, две недели назад была найдена обрушенной. После осмотра скалы в камне были обнаружены просверленные дыры, поэтому стало ясно, что здесь поработали вандалы. Был организован сбор средств на восстановление этого «природного памятника». Активисты собрали 227 тыс. крон (24 тыс. евро).

Были поставлены мостки, часть скалы весом около 12 тонн была поднята на прежнее место и укреплена с помощью металлических стержней, клея и бетона. Туристам, желающим ее посетить, придется подождать пока клей и цемент полностью не затвердеют, и мостки не будут убраны.

Норвежская полиция в связи актом вандализма допросила одного подозреваемого.