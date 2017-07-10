Песков: Путин и Трамп ничего не обещали друг другу по кибербезопасности

Москва, , 16:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп говорили в Гамбурге о возможности создания группы по кибербезопасности, но обещаний друг другу не давали. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«О возможности создания такой группы действительно шла речь, — говорит представитель Кремля журналистам. — Будет она создана или нет — это покажет время».

При этом Песков добавил, что лидеры двух стран не давали друг другу обещаний по данному вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля на «полях» саммита G20 в Гамбурге состоялась первая личная встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры беседовали на протяжении 2 часов 15 минут.

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