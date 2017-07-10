Генсек НАТО: Украина получила от альянса 40 млн евро

Киев, , 17:03 — REGNUM 40 млн евро получила Украина от Североатлантического альянса, заявил 10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, сообщает «112 Украина».

По его словам, деньги выделялись Украине через 10 трастовых фондов «комплексным пакетом». Финансирование, выделенное альянсом, пошло на развитие кибербезопасности Украины, командование и медицинскую реабилитацию.

Читайте также: Генсек НАТО открыл в Киеве офис альянса, пообещав поддержку

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет продолжать сотрудничать с Украиной в сфере обороны, управления и экономических реформ для того, чтобы поддержать «демократические институты Украины и ее Вооруженные силы».

Напомним, 10 июля в Киев прибыла делегация из 29 послов стран-членов НАТО для участия в комиссии «Украина — НАТО». Также генсек Североатлантического альянса принял участие в открытии выставки «Украина — НАТО. Формула безопасности».

Читайте также: Украина: «Время, когда можно было рассчитывать на нейтралитет, прошло»

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО обещает Украине поддержку. В Одессу зашли корабли НАТО